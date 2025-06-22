Польский нападающий Роберт Левандовски рассматривает вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии после окончания контракта с "Барселоной", рассчитанного до 2026 года, передают Vesti.kz.

Уже есть предварительная договоренность

Как сообщает El Nacional со ссылкой на саудовское издание Al-Riyadiyah, между Левандовски и представителями местной лиги достигнута устная договоренность о возможном переходе. Формальных переговоров пока не проводилось, но игрок уже выразил намерение рассмотреть такой вариант после завершения своего этапа в Испании.





"Барселона" не против ухода

Руководство "Барселоны", включая президента Жоана Лапорту и спортивного директора Деку, не возражает против будущего ухода нападающего. В клубе рассчитывают, что возможный трансфер поможет снизить зарплатную нагрузку и ускорить обновление состава, соответствующее видению нового тренера Ханси Флика.

Интерес сохраняется давно

Левандовски давно находится в поле зрения клубов из Саудовской Аравии. Ранее он отказывался от подобных предложений, но на этот раз ситуация может измениться. К 2026 году игроку исполнится 37 лет, и переход в менее физически напряженный чемпионат может стать логичным продолжением карьеры.





Личное положение и ситуация в сборной

Завершение минувшего сезона оказалось непростым для Левандовски: он получил травму и отказался от участия в матчах сборной Польши, что привело к его лишению капитанской повязки. На фоне этих событий возможный переезд в другую страну рассматривается как один из вариантов для спокойного завершения карьеры.