Левандовски определился со своим будущим

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 15:00
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Форвард сборной Польши по футболу и "Барселоны" Роберт Левандовски определился относительно своего будущего, передают Vesti.kz.

Ранее ходили слухи о его возможном уходе из каталонского клуба. В частности, его отправляли в Саудовскую Аравию. Но поляк четко дал понять, где хочет продолжить карьеру.

"Это была не испанская пресса, а просто статья или предложение в газете. Нет смысла говорить об этом. Я знаю механизмы испанской прессы. Для меня все ясно. Я останусь в "Барселоне", - сказал Левандовски в интервью польскому изданию Meczyki.pl.

35-летний Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года, его контракт с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2026-го. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 26 матчей, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

В его карьере также были немецкие "Бавария", дортмундская "Боруссия", польские "Лех", "Знич" и "Дельта".

В национальную команду вызывается с 2008 года. 

Метки:
Левандовски Роберт Барселона Ла Лига Футбол

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