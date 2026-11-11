Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, игравший за "Реал" с 2014 по 2024 год, выразил восхищение игрой вингера "Барселоны" Ламина Ямаля в недавнем матче против мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz.

Матч 12-го тура Ла Лиги прошёл в Мадриде и завершился со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба. У хозяев отличился Джулиано Симеоне (10-я минута). У гостей дубль оформил Фермин Лопес (45-я и 66-я). Второй гол он забил с передачи Ямаля.

"Первые 25 минут в исполнении Ямаля были просто исключительными. Это был один из тех матчей, когда создавалось ощущение, что он в одиночку способен переломить ход всей игры. Каждый раз, когда "Барселона" создавала опасность, это происходило благодаря Ямалю. И дело не в том, что он получал мяч в идеальных позициях… Дело в том, что он сам создавал численное преимущество, инициировал атаки и создавал моменты благодаря своему индивидуальному мастерству. В какой-то момент казалось, что он как будто говорит: "Просто дайте мне мяч. Я переверну ход этой игры", - цитирует Крооса The Touchline.

Ямаль в текущем сезоне провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Следующую игру в Ла Лиге "Барселона" проведёт 22 ноября на своём поле с "Вильярреалом".