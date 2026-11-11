Испания
Сегодня 09:02

Легенда "Реала" вынес вердикт Ямалю после матча с "Атлетико"

Ламин Ямаль. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос, игравший за "Реал" с 2014 по 2024 год, выразил восхищение игрой вингера "Барселоны" Ламина Ямаля в недавнем матче против мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz.

Матч 12-го тура Ла Лиги прошёл в Мадриде и завершился со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба. У хозяев отличился Джулиано Симеоне (10-я минута). У гостей дубль оформил Фермин Лопес (45-я и 66-я). Второй гол он забил с передачи Ямаля.

"Первые 25 минут в исполнении Ямаля были просто исключительными. Это был один из тех матчей, когда создавалось ощущение, что он в одиночку способен переломить ход всей игры.

Каждый раз, когда "Барселона" создавала опасность, это происходило благодаря Ямалю. И дело не в том, что он получал мяч в идеальных позициях… Дело в том, что он сам создавал численное преимущество, инициировал атаки и создавал моменты благодаря своему индивидуальному мастерству.

В какой-то момент казалось, что он как будто говорит: "Просто дайте мне мяч. Я переверну ход этой игры", - цитирует Крооса The Touchline.

Ямаль в текущем сезоне провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Следующую игру в Ла Лиге "Барселона" проведёт 22 ноября на своём поле с "Вильярреалом".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →