Президент "Барселоны" Жоан Лапорта принял решение расстаться с одним из самых ярких молодых игроков команды, передают Vesti.kz.

Будущее Фермина под вопросом

По информации Don Balon, руководство клуба рассматривает возможность продажи испанского полузащитника Фермина Лопеса, несмотря на его контракт до 2029 года и прописанную сумму отступных в размере 500 миллионов евро.





Финансовое положение подталкивает на продажу

Причина - необходимость освободить место в составе и бюджете под трансфер Нико Уильямса. В условиях строгих финансовых ограничений со стороны Ла Лиги "Барселоне" требуется сбалансировать счета, и Лопес оказался одним из немногих игроков, на которых можно заработать существенную сумму.

22-летний испанец провел впечатляющий сезон и привлек внимание сразу нескольких европейских грандов. Интерес к Фермину уже проявили "Бавария", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 50 миллионов евро.

Высокая конкуренция

С приходом Ханси Флика и усилением флангов атаки, включая Ламина Ямаля и потенциальный трансфер Уильямса, конкуренция в полузащите резко возрастет. В новом тактическом построении шансы Лопеса на регулярную игровую практику могут сократиться.

В минувшем сезоне Фермин провел 46 матчей, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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