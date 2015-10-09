Лапорта готов заплатить 70 миллионов евро за хавбека из АПЛ

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта определил 22-летнего полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта как главную трансферную цель для усиления центра поля. Каталонский клуб готов выложить за английского хавбека около 70 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Главное о возможном трансфере:

• Причина интереса: руководству "Барселоны" необходим молодой и динамичный игрок, способный добавить команде физической мощи, прессинга и качественного продвижения мяча из глубины.

• Позиция "Борнмута": клуб не испытывает финансового давления и не намерен отпускать игрока дешево, учитывая его долгосрочный контракт.

• Конкуренция: на футболиста также активно претендует "Манчестер Юнайтед", что может ускорить переговоры и поднять итоговую цену.

Лапорта рассматривает Скотта как стратегическую инвестицию. Несмотря на высокий ценник, универсальность игрока и способность закрывать несколько позиций в полузащите делают его приоритетом для "сине-гранатовых" на это лето.

Скотт выступает за "Борнмут" с 2023 года, когда перешёл из "Бристоль Сити" за 23 миллиона евро. В минувшем сезоне он провёл 39 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав один ассист.

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