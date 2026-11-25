Полузащитник каталонской "Барселоны" Фермин Лопес получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Испании после удаления в игре 13-го тура с "Вильярреалом" (3:2), передают Vesti.kz.

За что Лопеса наказали дисквалификацией

Как сообщает журналист Альфредо Мартинес в социальной сети X, соответствующее решение принял Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Лопес получил прямую красную карточку, хотя в тот момент находился на скамейке запасных. Хавбек выразил недовольство тем, что арбитр не назначил пенальти после эпизода с участием вингера каталонцев Энтони Гордона. Согласно протоколу встречи, причиной удаления стала фраза футболиста в адрес резервного судьи: "Не лезь!".

В результате 23-летний хавбек пропустит ближайшие матчи чемпионата с "Депортиво" (29 ноября) и мадридским "Атлетико" (3 декабря).

Фермин Лопес Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Лопес помог "Барселоне" оформить камбэк

Встреча с "Вильярреалом" завершилась победой каталонцев со счётом 3:2. По ходу матча "Барселона" уступала с разницей в два мяча, однако сумела отыграться. Лопес забил второй гол своей команды на 61-й минуте, восстановив равновесие.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись девятью голами и семью результативными передачами. Transfermarkt оценивает испанца в 110 миллионов евро.

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