Куртуа рассказал честно о конфликте между Алонсо и футболистами "Реала"

Вокруг "Реала" раздули историю о том, что Хаби Алонсо теряет команду, а отношения между тренером и футболистами трещат по швам. Но звездный голкипер "сливочных" Тибо Куртуа поставил точку в этой теме, передают Vesti.kz.

По словам бельгийца, никаких "разломов" внутри клуба нет – и даже намеков на бунт он не видит:

"Не думаю, что у нас проблемы с главным тренером. В любой команде всегда есть ребята, которые недовольны своей ролью – кто-то играет меньше, кто-то не на той позиции. Но все это обсуждается внутри, на собраниях. Конфликтов нет", – цитируют вратаря издание COPE.

Куртуа добавил, что прекрасно понимает, как работает раздевалка, но вмешиваться ему не приходится, потому что команда движется в одном направлении:

"Говорю честно: то, что появляется в прессе, – не соответствует действительности. Это просто новости, которые создают много шума".

Напомним, что Хаби Алонсо возглавил "Реал" летом 2025 года, сразу после ухода Карло Анчелотти, который завершил свою эпоху в клубе. Его назначение было воспринято как начало нового проекта.