Бывший полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о дисциплинарных принципах главного тренера "Барселоны" Ханси Флика и сравнил их с атмосферой в столичном клубе, передают Vesti.kz.

По словам Крооса, немецкий специалист сразу после прихода в "Барселону" установил жесткие правила - за опоздание на тренировку или командное собрание футболист мог лишиться места в стартовом составе. Именно такая ситуация произошла с Жюлем Кунде и Иньяки Пеньей, которые были отстранены от игры за нарушение режима.

"В "Реале" над этим бы просто посмеялись. Часто было непонятно, кто опаздывает - игрок или тренер. Это разные подходы. У Флика - типично немецкий, с жесткой дисциплиной. В Мадриде такой стиль не прижился бы", - цитирует Крооса El Nacional.



Тем не менее, начало работы Флика в "Барселоне" оценивается положительно. Команда показывает прогресс и играет в агрессивный атакующий футбол, стремясь постоянно контролировать ход матча. Руководство и игроки довольны новым подходом, а предстоящее лето может стать ключевым с точки зрения усиления состава.