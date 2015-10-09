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Испания
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Два клуба предлагают "Барсе" 60 миллионов за игрока сборной Испании

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Два клуба предлагают "Барсе" 60 миллионов за игрока сборной Испании ©Depositphotos/rarrarorro

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Дани Ольмо получил два предложения от топ-клубов Европы, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Дани Ольмо получил два предложения от топ-клубов Европы, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, обе заявки оцениваются в сумму свыше 60 миллионов евро. Это может стать серьезным подспорьем для каталонского клуба, который продолжает работу по улучшению финансовой ситуации и регистрации новых футболистов.

Конкуренция за место в составе

Приход Нико Уильямса и уверенное положение Ламина Ямаля и Рафиньи в планах Ханси Флика могут повлиять на игровое время Ольмо. Тренер видит Ямаля справа, Уильямса слева, а Рафинью - в роли игрока под нападающим. В такой расстановке роль Ольмо может быть ограничена выходами со скамейки или эпизодическим участием в матчах.


Игрок не хочет уходить

Несмотря на предложения, Дани Ольмо пока не рассматривает возможность ухода. Он настроен бороться за место в составе и не делает финансовый аспект приоритетом. В то же время руководство "Барсы" не исключает возможной продажи, если сумма трансфера вырастет или если игрок не впишется в игровую модель команды. Такой шаг может помочь клубу разгрузить зарплатную ведомость и профинансировать другие сделки.

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