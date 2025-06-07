Юрген Клопп, спортивный директор группы Red Bull, в которую входит "Лейпциг", лично предложил мадридскому "Реалу" трансфер нападающего Беньямина Шешко. Однако президент "королевского клуба" Флорентино Перес дал категоричный отказ, передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

По его словам, Шешко не соответствует профилю, который ищет "Реал". Дополнительным препятствием стала высокая стоимость игрока - около 60-65 миллионов евро.

"Лейпциг" выставил Шешко на трансфер

В следующем сезоне "Лейпциг" не будет участвовать в европейских клубных турнирах, поэтому клубу необходимо продавать игроков. Беньямин Шешко, забивший 21 гол в прошлом сезоне, стал одним из главных активов, выставленных на продажу. Помимо "Реала", словенский форвард был предложен нескольким другим клубам, среди которых наибольший интерес проявляет "Арсенал".





Перспективы Шешко и планы "Реала"

Хотя "Реал" уже совершил несколько трансферов, состав команды на следующий сезон пока не закрыт. Руководство клуба рассматривает возможность приобретения нападающего с профилем, похожим на Хоселу - более опытного и доступного по цене. Для Беньямина Шешко открыты двери других ведущих европейских клубов, и, по прогнозам, его следующий шаг, вероятно, будет в английской премьер-лиге. Несмотря на отказ от трансфера, в "Реале" будут внимательно следить за развитием карьеры словенского футболиста.