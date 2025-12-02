Будущее Хаби Алонсо в "Реале" оказалось под вопросом после серии неудачных матчей, и президент мадридского клуба Флорентино Перес начал рассматривать альтернативы, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, главным кандидатом стал Юрген Клопп, несмотря на то, что немец официально объявил о перерыве в карьере.

Перес считает, что личный контакт может убедить Клоппа вернуться к работе, однако тренер заранее обозначил ряд условий. Среди ключевых требований – обновление состава и усиление трех проблемных позиций: опорная зона, центр обороны и позиция центрального нападающего.

Клопп также готов предложить расставание с несколькими игроками, которые не вписываются в его модель игры. В списке возможных кандидатов на выход называются Браим Диас, Дани Себальос и Эндрик Фелипе.

Если переговоры с Клоппом не увенчаются успехом, то следующим кандидатом станет Зинедин Зидан, которому могут предложить третий цикл работы с "Реалом".





Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год. Под его руководством "красные" стали чемпионами Англии (2019/20), выиграли Кубок страны (2021/22), дважды брали Кубок лиги (2021/22, 2023/24) и завоевали Суперкубок Англии (2022), а также победили в Лиге чемпионов (2018/19), Суперкубке УЕФА (2019) и клубном чемпионате мира (2019).

Зидан работал с "Реалом" в период 2016–2018 и 2019–2021 годов. С мадридским клубом он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2015/16, 2016/17, 2017/18), чемпионат Испании (2016/17, 2019/20) и Суперкубок страны (2017, 2019/20), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).