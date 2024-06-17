Килиан Мбаппе рассказал о желаемой позиции в "Реале"

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 23:50
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Новичок "Реала" французский форвард Килиан Мбаппе заявил, что готов играть в испанском клубе где угодно, кроме скамейки запасных, сообщают Vesti.kz.

Нападающий сборной Франции в ходе пресс-конференции перед матчем чемпионата Европы против Австрии ответил журналистам на вопрос о своей позиции в "Реале". Многие предполагают, что Мбаппе и левый вингер бразилец Винисиус не смогут выходить на поле в одной расстановке.

"Я готов играть, куда бы тренер меня ни поставил. Пока я не на скамейке запасных, я буду адаптироваться к позициям", - цитирует Мбаппе "Чемпионат".

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Напомним, что "Реал" объявил о подписании Мбаппе в начале июня. Официальная презентация игрока вероятно состоится после чемпионата Европы по футболу.

Мбаппе подписал с "Реалом" пятилетний контракт. В прошлом сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 29 матчей, забил 27 голов (из них шесть с пенальти) и сделал семь результативных передач.

Мбаппе с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбольные трансферы

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