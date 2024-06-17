Мбаппе отреагировал на запрет "Реала" выступить ему на Олимпиаде

Новичок "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе высказался о решении своего нового клуба запретить ему сыграть на домашней Олимпиаде, сообщают Vesti.kz.

Звездный форвард мечтал сыграть за сборную Франции на играх в Париже. Но мадридский клуб принял решение не отпускать Мбаппе на Олимпиаду в связи с тем, что это дебютный сезон футболиста в команде.

"Что касается Олимпиады, то позиция моего клуба ясна, я ее понимаю, на турнир не поеду. Будучи новичком, я принимаю мнение клуба. Надеюсь, наша команда победит на играх", - цитирует Мбаппе Tribalfootball.com.

Мбаппе подписал с "Реалом" пятилетний контракт. В прошлом сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 29 матчей, забил 27 голов (из них шесть с пенальти) и сделал семь результативных передач.

Мбаппе с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

Напомним, игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. На данный момент Мбаппе находится в расположении национальной команды Франции, которая стартует на чемпионате Европы в Германии.