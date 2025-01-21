Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти опроверг слухи о своем возможном уходе по завершении сезона 2024/25, сообщают Vesti.kz.

65-летний итальянский наставник заявил, что намерен продолжить работу в клубе и планирует оставаться на посту до конца нового четырехлетнего срока президента "Реала" Флорентино Переса. Анчелотти подчеркнул свою преданность проекту и желание добиться новых успехов с мадридской командой.

"Я хочу быть предельно ясным: я никогда не буду определять дату своего ухода из этого клуба, никогда в жизни. Когда-нибудь этот момент придет, но я не знаю, когда это случится. Это не мне решать. Это может произойти завтра, через несколько матчей, через год, через пять лет… Флорентино будет здесь еще четыре года, и моя цель - оставаться здесь в течение этих четырех лет. И тогда мы сможем попрощаться вместе", - приводит слова Анчелотти Marca.

Контракт Анчелотти с "Реалом" рассчитан до 2026 года. Однако СМИ сообщили, что 65-летний специалист может покинуть клуб следующим летом.

Анчелотти - один из самых титулованных тренеров в истории футбола и единственный, кто пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что итальянца в "Реале" может заменить немецкий специалист Юрген Клопп, работавший ранее с английским "Ливерпулем".

Кроме того, источники утверждают, что список потенциальных преемников уже готов. В него входят такие имена, как Унаи Эмери, Андони Ираола, Жозе Моуриньо и Хаби Алонсо. Однако Клопп остается главным фаворитом.