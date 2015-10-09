Капитану "Реала" запретили играть за клуб. Известна причина

В мадридском "Реале" разворачивается внутренняя борьба. Правый защитник Даниэль Карвахаль рвётся в стартовый состав команды, однако медицинский штаб отговаривает футболиста, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.com.

34-летний Карвахаль уже несколько недель утверждает, что готов играть, однако медики призывают опытного латераля не торопиться.

В клубе опасаются, что колено игрока может опухнуть от нагрузки, поэтому сохраняют осторожность. Накануне капитан пропустил командную тренировку.

Карвахаль был запасным игроком с момента выздоровления после травмы колена в январе. В текущем сезоне испанец принял участие в десяти матчах за "Реал".

В воскресенье (8 февраля) коллективу Альваро Арбелоа предстоит встретиться с "Валенсией" в выездном матче 23-го тура Ла Лиги.

Дани Карвахаль — один из самых успешных и титулованных футболистов в истории "Реала". На его счету более 20 крупных трофеев, среди которых рекордные шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА, четыре титула Ла Лиги, пять клубных чемпионатов мира, а также золотая медаль чемпионата Европы-2024 в составе сборной Испании.

Действующий контракт Карвахаля с "Реалом" рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Перес решил выгнать легенду "Реала" из клуба.

