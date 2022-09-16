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Новости спорта Футбол Испания
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Капитан "Атлетико" пригрозил звезде "Реала" перед мадридским дерби

Капитан "Атлетико" пригрозил звезде "Реала" перед мадридским дерби
©ФК "Атлетико"

Полузащитник футбольного клуба "Атлетико" Коке высказался о манере форварда "Реала" Винисиуса Жуниора отмечать голы в преддверии мадридского дерби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам испанца, у вингера "сливочных" могут возникнуть проблемы, если он исполнит свой танец после гола в гостевом матче с "Атлетико".

"Понимаю ли я его празднование? У каждого свои предпочтения, каждый может отмечать голы так, как захочет, но, думаю, он столкнется с проблемами, если сделает это в матче с нами. Это естественная ситуация, удивляться тут нечему", - заявил Коке.

Напомним, что поединок мадридских "Атлетико" и "Реала" пройдет в рамках шестого тура чемпионата Испании 18 сентября на стадионе "Цивитас Метрополитано".

Ранее Винисиуса Жуниора оскорбили в эфире испанского телеканала.

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Метки:
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига

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