Звезду "Реала" оскорбили в эфире испанского телеканала

Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV оскорбил футболиста мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора на почве расизма, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Браво не понравилось то, как нападающий "Реала" празднует свои голы танцами.

"Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна", - сказал Браво.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл пять матчей в чемпионате Испании, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

22-летний форвард выступает за "Реал" с 2018 года, а до этого защищал цвета бразильского "Фламенго". Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 100 миллионов евро.

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