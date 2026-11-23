Волевая победа "Барселоны" над "Вильярреалом" (3:2) в 13-м туре Ла Лиги показала главному тренеру Ханси Флику, насколько сильно команда зависит от травмированного полузащитника сборной Испании Родри и что без него каталонцам не хватает баланса, передают Vesti.kz.

"Барселона" оформила камбэк с 0:2 и вырвала победу в Ла Лиге

Как сообщает El Nacional, вышедший вместо Родри воспитанник "Ла Масии" Марк Берналь не дал команде нужного качества, когда соперник навязывал свой темп. В первом тайме (0:2) хавбеку было тяжело сдерживать переходные фазы "Вильярреала" и продвигать мяч.

Проблема Берналя

В "Барселоне" Берналя считают перспективным игроком за интеллект, физику и пас. После перерыва он прибавил, но лишь когда команда подняла линии и забрала мяч. Главная задача игрока - набраться опыта и научиться вести игру в тяжёлые отрезки матча без идеальных условий от партнёров.

Роль Родри

Отсутствие Родри вновь показало его незаменимость: испанец даёт опыт, вариативность, перекрывает свободные зоны и развязывает руки другим хавбекам. Флик верит в потенциал Берналя и ждёт его прогресса, но сейчас полноценно заменить Родри в основе "Барселоны" некому.

Напомним, что Родри не играет из-за травмы подколенного сухожилия. Его возвращение в строй ожидается 1 декабря. Обладатель "Золотого мяча"-2024 провёл 14 матчей в текущем сезоне, забил один гол и отдал одну результативную передачу.