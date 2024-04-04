Жоау Феликс высказался о своем будущем в "Барселоне"

Футболист сборной Португалии Жоау Феликс хотел бы остаться в "Барселоне", которая арендовала его у мадридского "Атлетико" до конца текущего сезона, передают Vesti.kz.

"Я был бы счастлив остаться и продолжить карьеру в "Барсе", но это не зависит от меня. Посмотрим, что будет в следующем году, я бы хотел играть на "Камп Ноу". Мы посмотрим, что нужно сделать, чтобы остаться в "Барселоне", - приводит слова игрока Jijantes FC.

За каталонцев Феликс провел 23 матча в нынешнем сезоне Ла Лиги, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Его контракт с "Атлетико" действует до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В карьере португальца также были "Челси" и "Барселона", с 2019 года вызывается в сборную своей страны.

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