Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Жоау Феликс сделал признание о соперничестве Месси и Роналду

Жоау Феликс сделал признание о соперничестве Месси и Роналду
©instagram.com/leomessi/cristiano

Футболист "Барселоны" и сборной Португалии Жоау Феликс высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

"Месси и Роналду не нужно сравнивать, ими нужно наслаждаться. Выбрать кого-то одного очень сложно, оба сделали очень хорошие вещи, которые не повторятся", - приводит слова Феликса Jijantes FC.

Напомним, Месси восемь раз становился обладателем "Золотого мяча", что является мировым рекордом. У Роналду пять "Золотых мячей".

На данный момент Лео выступает за американский "Интер Майами", а Криштиану играет за саудовский "Аль-Наср".

В карьере аргентинца также были "Пари Сен-Жермен" и "Барселона".

Португалец в Европе защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса", "Реала" и "Спортинга".

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Барселона

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:31
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси устроил переполох после матча, а его партнеры "наехали" на тренера
Сегодня , 18:48
Мировой футбол
©instagram.com/m10_official Озил нереально раскачался и показал гору мышц из спортзала
Сегодня , 18:08
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/cristiano Жоау Феликс сделал признание о соперничестве Месси и Роналду
Сегодня , 11:31
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF "Интер Майами" разучился побеждать без Месси
Сегодня , 08:30
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" Без Месси никак? "Интер Майами" проиграл в Кубке чемпионов
Вчера , 23:30
Мировой футбол
©instagram.com/hbsfc/ Шушеначев помог "Хапоэлю" выйти в полуфинал Кубка Израиля
Вчера , 22:53
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF В "Интер Майами" готовы обойтись без Месси
Вчера , 20:56
Мировой футбол
©facebook.com/hapoelbeer7 Израильский клуб принял решение по Шушеначеву после победного гола
Вчера , 18:19
Мировой футбол
©КФФ Ибрагимович объявил о своем прощальном матче
Вчера , 17:54
Мировой футбол
©ФК "Реал Мадрид" Пятикратный победитель ЛЧ включил Роналду в сборную лучших игроков мира
Вчера , 12:13
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Пришли хорошие новости про Месси
Вчера , 11:10
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Роналду дважды забил со штрафного впервые с 2011 года. Но Месси круче
Вчера , 09:02
Мировой футбол
©КФФ Зайнутдинов вошел в элитный список с игроками "Наполи", "Арсенала" и "Монако"
Вчера , 08:24
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Появилась реакция Роналду на достижение 10-летней давности
Вчера , 08:06
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду оформил хет-трик во втором матче подряд и повторил достижение в "Реале"
2 апреля, 22:55
Мировой футбол
©twitter.com/FCBarcelona Появился неожиданный вариант для Хави после ухода из "Барселоны"
2 апреля, 22:33
Мировой футбол
©IG/cristiano/leomessi/ Чемпион Европы сделал выбор между Месси и Роналду
2 апреля, 17:06
Мировой футбол
©IG/k.mbappe "Ливерпуль" нашел замену Мбаппе. В деле замешан "Реал"
2 апреля, 13:29
Мировой футбол
©instagram.com/zidane/ Зинедин Зидан сделал выбор: ждет предложения
2 апреля, 12:50
Мировой футбол
©instagram.com/angeldimariajm/ Поигравший с Роналду и Месси чемпион мира получил заманчивое предложение
2 апреля, 12:00
Мировой футбол
©ФК МЮ 18-летний вундеркинд из МЮ "взорвал" футбольный рынок
2 апреля, 10:15
Мировой футбол
©ФК "Аль-Иттихад" Карим Бензема провалился в Саудовской Аравии
2 апреля, 09:00
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Роналду оформил четвертый хет-трик за "Аль-Наср" и затмил Месси
1 апреля, 23:59
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC Криштиану Роналду получил очередное признание в Саудовской Аравии
1 апреля, 20:44
Мировой футбол
©twitter.com/LFC Кандидат на пост тренера "Ливерпуля" высказался о своем будущем
1 апреля, 18:16
Мировой футбол
©ФК "Аль-Хиляль" Неймар "кинул" Месси и Роналду
1 апреля, 17:56
Мировой футбол
©instagram.com/portugal/ Скандально известный футболист из России переплюнул Роналду
1 апреля, 16:53
Мировой футбол
©ФК ПСЖ Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории
1 апреля, 14:47
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду посвятил хет-трик своей главной фанатке
1 апреля, 13:27
Мировой футбол
©instagram.com/mancity/ Назван клуб с самым дорогим составом. "Реал" только 3-й

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus