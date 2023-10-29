Игрок "Реала" вошел в историю после матча с "Барселоной"

"Реал" обыграл "Барселону" в 11-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Олимпийский имени Льюиса Компаниса" и завершилась со счетом 2:1. В составе гостей дубль оформил Джуд Беллингем.
По информации Opta Sports, он стал первым игроком "Реала" в XXI веке, забившим 2+ гола в своем первом эль-класико.
У Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за "Реал" в Ла Лиге, Зинедин Зидан никогда не забивал столько за сезон за мадридский клуб.
Загрузка матч-центра...
Реклама