Универсал мадридского "Реала" и сборной Уругвая по футболу Федерико Вальверде установил уникальное достижение, передают Vesti.kz.

В 12-м туре Ла Лиги он помог "Реалу" обыграть на выезде "Валенсию" (3:0), отличившись на 28-й минуте.

По данным The Touchline, 62 процента голов Вальверде в Ла Лиге были забиты из-за пределов штрафной площади.

Он является игроком с самым высоким процентом голов с дальней дистанции в XXI веке (среди футболистов, забивших более 20 мячей).

В составе мадридского клуба также отличились Арда Гюлер (36-я) и Килиан Мбаппе (75-я).

Благодаря этой победе "Реал" с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице, сравнявшись по набранным баллам с "Барселоной", которая в ночь на 9 ноября сыграет на выезде с мадридским "Атлетико".

Следующий матч в Ла Лиге подопечные Жозе Моуринью проведут 22 ноября на своём поле с "Сельтой".