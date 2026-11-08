Испания
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Игрок "Реала" установил уникальное достижение XXI века в Ла Лиге

Федерико Вальверде. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Универсал мадридского "Реала" и сборной Уругвая по футболу Федерико Вальверде установил уникальное достижение, передают Vesti.kz.

В 12-м туре Ла Лиги он помог "Реалу" обыграть на выезде "Валенсию" (3:0), отличившись на 28-й минуте.

По данным The Touchline, 62 процента голов Вальверде в Ла Лиге были забиты из-за пределов штрафной площади.

Он является игроком с самым высоким процентом голов с дальней дистанции в XXI веке (среди футболистов, забивших более 20 мячей).

В составе мадридского клуба также отличились Арда Гюлер (36-я) и Килиан Мбаппе (75-я).

Благодаря этой победе "Реал" с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице, сравнявшись по набранным баллам с "Барселоной", которая в ночь на 9 ноября сыграет на выезде с мадридским "Атлетико".

Следующий матч в Ла Лиге подопечные Жозе Моуринью проведут 22 ноября на своём поле с "Сельтой".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
2 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
3 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
10 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
11 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
12 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
13 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
15 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
16 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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