Хави сделал заявление после сенсации в матче Ла Лиги

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес признал слабую игру своей команды против "Райо Вальекано" в рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Каталонцы уступили в гостях со счетом 1:2.

"Мы не показали хорошей игры. Не чувствовали себя комфортно ни в одном моменте. И были наказаны вторым голом. Мы очень старались, но "Райо" заслуженно победил.

Мы злоупотребляли длинными передачами.

Я хочу сказать игрокам, что чемпионат еще не выигран. В этом сезоне трудно победить, и каждая игра на выезде - это война. Поражение тяготит нас и беспокоит. Мы потерпели неудачу и разочарованы, потому что это была очень хорошая возможность сделать еще один шаг к титулу. Против "Атлетико" мы были очень хороши, а сегодня выглядели плохо. Мы были ужасны, и это позор, нас справедливо обыграли. Однако не стоит думать, что в нашей команде царит негатив", - сказал Хави.