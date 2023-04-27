Громкой сенсацией завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге

"Барселона" уступила "Райо Вальекано" в рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Кампо-де-Вальекас" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Альваро Гарсия (19-я минута) и Фран Гарсия (53-я). В составе "сине-гранатовых" один мяч отыграл Роберт Левандовски (83-я).

Несмотря на сенсационное поражение, подопечные Хави сохранили 11-очковый отрыв от "Реала", идущего на втором месте. "Райо Вальекано" (43) находится на девятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре, 29 апреля, "Барселона" на своем поле примет "Бетис", а "Райо Вальекано" на выезде встретится с "Эльче".

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