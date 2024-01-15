Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал чувствительное поражение от мадридского "Реала" в матче за Суперкубок Испании, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Каталонцы уступили со счетом 1:4. Видео голов смотрите здесь.

"Мы возлагали большие надежды, были полны энтузиазма, а провели худшую игру из всех. Мы начали очень плохо, могли отыграться, но счет 3:1 усложнил нам задачу. Мадридцы нанесли нам большой урон на контратаках, мы не смогли остановить их, и сегодня нам пришлось испытать горькую сторону футбола. Я прошу прощения у болельщиков, потому что нам было тяжело бороться, я пережил много поражений в своей карьере, но в конце концов мы восстановились. "Барса" вернется, обязательно вернется.

Хотя нельзя так играть в финале. Мы не были хороши ни в обороне, ни в прессинге, нельзя начинать финал со счетом 0:2. Затем последовал гол Роберта, но нам не хватило всего. Это тяжелое поражение, мы разозлены. Мы должны многое улучшить, чтобы выигрывать титулы. Мы должны извиниться перед болельщиками "Барселоны", потому что это был финал, Класико, и мы были не на высоте", - приводит слова Хави Marca.