Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо обозначил свои требования к команде после смены Карло Анчелотти на тренерском мостике. Испанский специалист сделал четкое послание игрокам относительно их мотивации и дисциплины на поле, передают Vesti.kz.

Свой первый матч под руководством Алонсо "сливочные" проведут 18 июня против саудовского "Аль-Хиляля" на групповом этапе клубного чемпионата мира-2025, проходящего в США.

По информации журналиста Cadena SER Хавьер Эрраэс, ссылаясь на источники в клубе, Алонсо обратился к футболистам с прямым предупреждением:

Те, кто не будет бегать и выкладываться, не будут играть. Имена не имеют значения.

Алонсо дал понять, что все одиннадцать игроков должны выкладываться на максимум, даже голкипер Тибо Куртуа. Кроме того, тренер подчеркнул необходимость активной игры без мяча:

Вы не должны просто стоять и ждать, пока вам отдадут пас, чтобы забить. Нужно бегать за каждым мячом.

Напомним, Алонсо возглавил "Реал" 25 мая. Ранее 43-летний специалист тренировал леверкузенский "Байер". В прошлом году "фармацевты" под его руководством впервые в истории выиграли чемпионат Германии.

В качестве футболиста Алонсо выигрывал Лигу чемпионов в составе "Ливерпуля" и "Реала", а также стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы вместе со сборной Испании.

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