Хаби Алонсо вошёл в историю "Реала": подробности

Мадридский "Реал" продолжает уверенное шествие в испанской Ла Лиге. В матче 6-го тура "сливочные" на выезде разгромили "Леванте", передают Vesti.kz.

По данным Opta, Хаби Алонсо стал вторым тренером в истории "Реала", которому удалось выиграть первые шесть матчей в чемпионате. До Алонсо Вандерлей Лушембурго одержал семь побед подряд в 2005 году.

Благодаря этой серии "Реал" набрал 18 очков и сохранил лидерство в таблице, тогда как "Леванте" с 4 очками остаётся на 16-й строчке.

В следующем туре, 27 сентября, "сливочные" сыграют в мадридском дерби против "Атлетико", а уже 30-го числа им предстоит матч в Алматы против "Кайрата" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. "Леванте" же 27 сентября проведёт выездную встречу с "Хетафе".

