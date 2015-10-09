Хаби Алонсо устал от звезды "Реала": клуб готов продать таланта

Юный форвард мадридского "Реала" бразилец Эндрик Фелипе, которого не так давно фанаты называли главной надеждой будущего "галактикос", неожиданно оказался не нужен команде, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, наставник мадридцев Хаби Алонсо разочарован адаптацией юного бразильца в своем коллективе и устал ждать, когда тот сможет соответствовать уровню главного клуба Европы. В результате "сливочные" уже рассматривают возможность продажи игрока.

Почему Эндрик не прижился в "Реале"

Эндрик перешел в "Реал" с громкими авансами и амбициями стать новым героем мадридской атаки. Однако все пошло не по плану: молодой форвард столкнулся с серьезными трудностями при адаптации. Бразилец не смог полноценно встроиться в игровые схемы Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что решение по нему будет принято по итогам клубного чемпионата мира. Однако новоиспеченный тренер отдал предпочтение Гонсало Гарсии и другим нападающим, которые, по его мнению, лучше соответствуют стилю команды.

"Реал" готов к прощанию с талантом

На фоне сложной ситуации руководство мадридского клуба готово рассмотреть предложения по Эндрику. В клубе не исключают как аренду в команду с еврокубковыми амбициями, так и полноценный трансфер. По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес намерен выручить за молодого нападающего от 40 до 50 миллионов евро - именно такую сумму в клубе считают справедливой с учетом его возраста и потенциала.

Сообщается, что Алонсо устал искать варианты использования Эндрика на поле и больше не видит смысла держать футболиста в обойме лишь ради громкого имени. Отсутствие игрового времени не только тормозит развитие игрока, но и ставит под угрозу его мечту - пробиться в сборную Бразилии к следующему чемпионату мира.

Сам Эндрик осознает, что без качественных минут на поле ему не удастся заявить о себе в Европе и попасть в заявку национальной команды Бразилии. Если ситуация не изменится в ближайшее время, футболист будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе уже следующим летом.

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