Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо с первых дней работы обозначил жесткий курс - все футболисты, включая нападающих, должны участвовать в оборонительных действиях команды. Однако эта установка встретила сопротивление со стороны главных звезд клуба - Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, оба игрока не согласны с тем, что должны тратить силы на защиту и прессинг, считая, что их задача - концентрироваться на атаке.

Алонсо требует полной самоотдачи от всех

Алонсо уже дал понять, что рассчитывает на равную дисциплину от всех, независимо от их статуса. Его подход - высокий прессинг, командная работа и отказ от разделения обязанностей на "атакующих" и "защищающихся". Подобная философия уже принесла ему успех в "Байере", и теперь он намерен внедрить ее и в "Реале".





Тренер готов применить жесткие меры

Сначала отказ Винисиуса, затем отказ Мбаппе выполнять указания тренера может стать первым серьезным вызовом для Алонсо в мадридской раздевалке. Однако наставник настроен решительно: он не собирается делать исключений даже для звезд мирового уровня. При необходимости Алонсо готов прибегнуть к санкциям, включая ограничение игрового времени.