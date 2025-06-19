Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо обратился к руководству клуба с просьбой о трансферном усилении, передают Vesti.kz.

Как сообщает Defensa Central со ссылкой на заместителя главного редактора Marca Карлоса Карпио, Алонсо попросил подписать игрока, способного организовывать игру в центре поля. Однако, по его словам, в клубе ответили: "и с тем, что есть, справимся".

Первые сигналы недовольства появились после неудачного выступления против "Аль-Хиляля" на клубном чемпионате мира. Тем не менее, окончательных решений в "Реале" пока не принимают - руководство хочет дождаться завершения турнира и более полно оценить потребности состава.

Проблема после ухода ветеранов

После ухода Тони Крооса и вероятного расставания с Лукой Модричем, в "Реале" ищут нового плеймейкера. Некоторые в клубе видят в Арде Гюлере будущего дирижера атак, но признают, что турецкому полузащитнику пока не хватает тактической гибкости для игры на более глубокой позиции.





Клуб верит в состав

Несмотря на обсуждение потенциальных трансферов, в "Реале" уверены, что текущий состав уже достаточно силен, чтобы бороться за все трофеи. Руководство отмечает, что главное - это адаптация команды к философии Хаби Алонсо. Перестройка потребует времени, особенно после многих лет под руководством Карло Анчелотти.

Алонсо сохраняет спокойствие и работает с полной уверенностью в своих идеях. Он понимал, что внедрение новой модели игры будет непростым, и дает игрокам время на перестройку - как тактическую, так и физическую.