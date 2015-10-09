Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 18:32
 

Хаби Алонсо исключил лидера из состава "Реала"

  Комментарии

Хаби Алонсо исключил лидера из состава "Реала" ©ФК "Реал"

Федерико Вальверде, ключевой игрок "Реала", может остаться вне состава на предстоящий матч Ла Лиги против "Эльче". Решение связано с желанием главного тренера Хаби Алонсо дать уругвайцу отдохнуть после ряда физических проблем, которые возникли в последних матчах, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Ротация и забота о здоровье

Вальверде почти не подвергался ротации в команде, что привело к небольшим недомоганиям. С возвращением Трента Александера-Арнольда полузащитник сможет перестать играть на правом фланге, где ему приходится больше защищаться, чем атаковать. Это должно снизить нагрузку и уменьшить риск повторных травм.

Отношения с Алонсо

Ранее в этом сезоне между Вальверде и Алонсо возникли спорные моменты, которые ухудшили атмосферу в раздевалке. Несмотря на то, что уругваец извинился за своё поведение, доверие к тренеру пока не полностью восстановлено.


Лидер команды, которому нужен отдых

Феде остаётся одним из лидеров "Реала", и ротация в ближайших матчах поможет сохранить его физическую форму и эффективность на протяжении сезона.

Вальверде провёл 15 матчей в нынешнем сезоне и отдал 4 результативные передачи. 

Матч 13-го тура Ла Лиги "Эльче" - "Реал" состоится 23 ноября на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Хетафе   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 22:30   •   не начат
Хетафе
Хетафе
(Хетафе)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Хетафе
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 17 человек

