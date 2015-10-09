Хаби Алонсо исключил лидера из состава "Реала"

Федерико Вальверде, ключевой игрок "Реала", может остаться вне состава на предстоящий матч Ла Лиги против "Эльче". Решение связано с желанием главного тренера Хаби Алонсо дать уругвайцу отдохнуть после ряда физических проблем, которые возникли в последних матчах, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Ротация и забота о здоровье

Вальверде почти не подвергался ротации в команде, что привело к небольшим недомоганиям. С возвращением Трента Александера-Арнольда полузащитник сможет перестать играть на правом фланге, где ему приходится больше защищаться, чем атаковать. Это должно снизить нагрузку и уменьшить риск повторных травм.

Отношения с Алонсо

Ранее в этом сезоне между Вальверде и Алонсо возникли спорные моменты, которые ухудшили атмосферу в раздевалке. Несмотря на то, что уругваец извинился за своё поведение, доверие к тренеру пока не полностью восстановлено.

Лидер команды, которому нужен отдых

Феде остаётся одним из лидеров "Реала", и ротация в ближайших матчах поможет сохранить его физическую форму и эффективность на протяжении сезона.

Вальверде провёл 15 матчей в нынешнем сезоне и отдал 4 результативные передачи.

Матч 13-го тура Ла Лиги "Эльче" - "Реал" состоится 23 ноября на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче.

