Испания
Вчера 22:42
 

Хаби Алонсо исключил из состава "Реала" молодую звезду

  Комментарии

Хаби Алонсо исключил из состава "Реала" молодую звезду Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо перестал выпускать Арду Гюлера в стартовом составе команды, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, после неудачного матча 14-го тура Ла Лиги с "Жироной" (1:1) турецкий игрок остался на скамейке и в последней встрече против "Атлетика" (3:0) место в центре поля занял Эдуарду Камавинга. При этом команда показала лучший матч сезона, что ухудшило положение молодого игрока.

Спад формы и влияние конкуренции

Гюлер был ключевым игроком "Реала" в начале сезона и отлично взаимодействовал с Килианом Мбаппе, подарив французу несколько голов. Однако после возвращения Джуда Беллингема его игра пошла на спад. Турок пока не чувствует себя комфортно рядом с английским полузащитником, а тренер оценивает его текущее состояние как недостаточное для места в старте.


Что ждёт Гюлера дальше

Неизвестно, вернётся ли Гюлер в основу в ближайших матчах или Алонсо продолжит строить игру без него. Тренер ставит на результативность команды и рассматривает игрока в зависимости от текущей формы.

Ранее стало известно, что "Реал" готовит предложение на 150 миллионов за звёздного игрока ПСЖ, а "Ливерпуль" и "Арсенал" хотят переманить игрока "сливочных" из-за проблем с Алонсо.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Валенсия   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 декабря 20:15   •   не начат
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Валенсия
Ничья
Севилья
Проголосовало 13 человек

