Хаби Алонсо исключил из состава "Реала" молодую звезду

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо перестал выпускать Арду Гюлера в стартовом составе команды, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, после неудачного матча 14-го тура Ла Лиги с "Жироной" (1:1) турецкий игрок остался на скамейке и в последней встрече против "Атлетика" (3:0) место в центре поля занял Эдуарду Камавинга. При этом команда показала лучший матч сезона, что ухудшило положение молодого игрока.

Спад формы и влияние конкуренции

Гюлер был ключевым игроком "Реала" в начале сезона и отлично взаимодействовал с Килианом Мбаппе, подарив французу несколько голов. Однако после возвращения Джуда Беллингема его игра пошла на спад. Турок пока не чувствует себя комфортно рядом с английским полузащитником, а тренер оценивает его текущее состояние как недостаточное для места в старте.

Что ждёт Гюлера дальше

Неизвестно, вернётся ли Гюлер в основу в ближайших матчах или Алонсо продолжит строить игру без него. Тренер ставит на результативность команды и рассматривает игрока в зависимости от текущей формы.

Ранее стало известно, что "Реал" готовит предложение на 150 миллионов за звёздного игрока ПСЖ, а "Ливерпуль" и "Арсенал" хотят переманить игрока "сливочных" из-за проблем с Алонсо.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!