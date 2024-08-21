Гюндоган договорился о трансфере из "Барселоны" после конфликта
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Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган возвращается в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.
Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган возвращается в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, немецкий полузащитник присоединится к английской команде по контракту, действующему до июня 2025 года.
Соглашение достигнуто после позитивных переговоров в течение последних 48 часов, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сказал "да", как стало известно вчера.
Гюндоган покинет "Барселону" бесплатно.
Напомним, что Илкай переходил в каталонский клуб из "Манчестер Сити" летом 2023 года также в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что у игрока испортились отношения с "Барселоной". Да и по ходу прошлого сезона некоторым лидерам "сине-гранатовых" не нравилось, что Гюндоган открыто критиковал команду после ряда неудачных матчей.
В карьере 33-летнего хавбека также были "Боруссия" (Дортмунд), "Нюрнберг" и "Бохум".
На днях он завершил карьеру в сборной Германии.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Брайтон энд Хов Альбион
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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