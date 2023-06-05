Гол на 92-й минуте оставил испанский клуб без серебряных медалей в Ла Лиге

Мадридский "Атлетико" мог финишировать вторым в чемпионате Испании по футболу (Ла Лига), но пропустил гол на последних минутах и стал только бронзовым призером, сообщают Vesti.kz.

Заключительный матч чемпионата команда Диего Симеоне проводила на выезде с "Вильярреалом". В ходе игры "матрасники" вели 2:1, но на 92-й минуте пропустили гол от Хорхе Паскуаля. При этом на 70-й минуте у гостей был удален Аксель Витсель. Как итог, 2:2 и "Атлетико" с 77 очками остался на третьем месте и всего на один пункт отстал от занявшего вторую строчку "Реала", сыгравшего также вничью на своем поле с "Атлетиком" из Бильбао (1:1).

Напомним, что "Барселона" досрочно оформила чемпионство, в то время как "Вальядолид", "Эспаньол" и "Эльче" вылетели в Сегунду.