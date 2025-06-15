Французский вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле поделился мнением о юной звезде "Барселоны" испанце Ламине Ямале, передают Vesti.kz.

По словам Дембеле, он давно знал о большом потенциале 17-летнего вундеркинда. Будучи тогда игроком "сине-гранатовых", француз наблюдал за становлением Ямаля в академии и вспоминает, как его талант сразу бросался в глаза.

"Все говорили о Ламине Ямале с тех пор, как он был молодым игроком в "Барселоне". Когда он попал в первую команду, мы поняли, что он исключительный игрок и вышел на новый уровень. На тренировках он вел мяч и забивал. Это было нереально", - цитирует слова Дембеле BarcaTimes.

Дембеле подчеркнул талант Ямаля





Главные претенденты на "Золотой мяч"?

Отметим, что на данный момент Дембеле считается главным фаворитом на "Золотой мяч" после того, как помог ПСЖ выиграть первую в истории Лигу чемпионов. В завершившемся сезоне он провел 49 матчей, забил 33 гола и отдал 15 результативных передач, выиграв также чемпионат, кубок и Суперкубок Франции.

Его главный конкурент - именно Ламин Ямаль. 17-летний вундеркинд провел 55 матчей за "Барселону", отметился 18 голами и 25 ассистами. Он стал ключевым игроком в команде, которая оформила внутренний хет-трик, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Неоднозначные отношения Дембеле с "Барселоной"

Напомним, перед уходом из "Барселоны" Усман Дембеле не сдержал обещание, данное бывшему главному тренеру каталонцев Хави Эрнандесу. Хотя он заявлял о преданности клубу, в итоге ушел в ПСЖ, где ему предложили более выгодные финансовые условия. Это вызвало волну критики со стороны болельщиков "сине-гранатовых", обвинивших игрока в предательстве.

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