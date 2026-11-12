Нападающий сборной Бразилии мадридского "Реала" Эндрик Фелипе отказался переходить в итальянский "Милан" на правах аренды, передают Vesti.kz.

Эндрик не захотел играть за "дьяволов"

По информации The Touchline, причиной отказа стало одно из прозвищ итальянского клуба — "дьяволы".

Эндрик посчитал, что оно противоречит его религиозным убеждениям, и не стал принимать предложение семикратного победителя Лиги чемпионов.

Эндрик Фелипе Фото: Depositphotos/ogfoto@yahoo.es

Статистика Эндрика в "Реале"

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец провёл за мадридцев всего 141 минуту, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Эндрик присоединился к "Реалу" в 2024 году после перехода из "Палмейраса", за которого испанский клуб заплатил 47,5 миллиона евро. Контракт нападающего со "сливочными" рассчитан до 2030 года.

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы рассматривать полноценный трансфер футболиста за сумму свыше 60 миллионов евро.

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