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"Реал" установил дорогостоящий ценник за своего форварда

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"Реал" установил дорогостоящий ценник за своего форварда ФК "Реал" Мадрид 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Будущее нападающего сборной Бразилии Эндрика Фелипе в мадридском "Реале" остаётся неопределённым. 20-летний футболист планирует определиться со своим дальнейшим продолжением карьеры в декабре, передают Vesti.kz.

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Будущее нападающего сборной Бразилии Эндрика Фелипе в мадридском "Реале" остаётся неопределённым. 20-летний футболист планирует определиться со своим дальнейшим продолжением карьеры в декабре, передают Vesti.kz.

Моуринью хочет сохранить Эндрика

По информации инсайдера Марио Кортеганы, руководство "Реала" заинтересовано в том, чтобы 20-летний форвард остался в команде. Такую же позицию занимает главный тренер мадридцев Жозе Моуринью.

При этом полноценный трансфер бразильца обойдётся потенциальному покупателю более чем в 60 миллионов евро. Кортегана также опроверг сведения об интересе к футболисту со стороны английского "Арсенала" и португальского "Спортинга". По его данным, возможность подписания Эндрика рассматривают итальянские "Рома" и "Милан".

Эндрик Фелипе в составе Эндрик Фелипе Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Эндрик редко выходит на поле

В нынешнем сезоне бразилец провёл за "Реал" всего 141 минуту, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Эндрик присоединился к мадридскому клубу в 2024 году после перехода из "Палмейраса". За его трансфер испанцы заплатили 47,5 миллиона евро. Действующее соглашение нападающего со "сливочными" рассчитано до 2030 года.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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