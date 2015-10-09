Форвард "Барселоны" стал источником раздора в раздевалке

"Барселона" демонстрирует впечатляющую результативность, но внутри команды назревает напряжение. В матче против "Атлетика" Ферран Торрес оформил дубль, а Роберт Левандовски также отличился голом. Оба игрока находятся в отличной форме, но этот успех породил приятную проблему для тренера Ханси Флика, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

"Барселона" устроила разгром на новом "Камп Ноу" и догнала "Реал"

Ферран требует более значимой роли

Ферран считает, что заслуживает более значимой роли в команде. Он уверен, что прогресс и результативность должны повысить его статус, но Флик продолжает видеть в нём второстепенного игрока, оставляя Левандовски основным нападающим и лидером атаки.

Напряжение в раздевалке

Из-за этого в поведении Феррана уже заметны изменения, а некоторые товарищи по команде отмечают его более резкую манеру поведения. Между тем Левандовски остаётся неприкосновенным, пользуется уважением и доверием коллектива.

Флик делает приоритеты ясными

Ханси Флик ясно дал понять: Ферран важен для команды, но не незаменим. Приоритет тренера — баланс коллектива, а не удовлетворение личных амбиций игроков. Клуб внимательно следит за ситуацией, понимая, что внутренние конфликты могут повлиять на атмосферу в команде.

Игроку предстоит решить, сможет ли он смириться с конкуренцией или её последствия станут проблемой для "Барселоны", которая нуждается в единстве для дальнейших успехов.