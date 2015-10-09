Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 14:19
 

Форвард "Барселоны" стал источником раздора в раздевалке

  Комментарии

Форвард "Барселоны" стал источником раздора в раздевалке ©instagram.com/fcbarcelona

"Барселона" демонстрирует впечатляющую результативность, но внутри команды назревает напряжение. В матче против "Атлетика" Ферран Торрес оформил дубль, а Роберт Левандовски также отличился голом. Оба игрока находятся в отличной форме, но этот успех породил приятную проблему для тренера Ханси Флика, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

"Барселона" устроила разгром на новом "Камп Ноу" и догнала "Реал"

Ферран требует более значимой роли

Ферран считает, что заслуживает более значимой роли в команде. Он уверен, что прогресс и результативность должны повысить его статус, но Флик продолжает видеть в нём второстепенного игрока, оставляя Левандовски основным нападающим и лидером атаки.

Напряжение в раздевалке

Из-за этого в поведении Феррана уже заметны изменения, а некоторые товарищи по команде отмечают его более резкую манеру поведения. Между тем Левандовски остаётся неприкосновенным, пользуется уважением и доверием коллектива.

Флик делает приоритеты ясными

Ханси Флик ясно дал понять: Ферран важен для команды, но не незаменим. Приоритет тренера — баланс коллектива, а не удовлетворение личных амбиций игроков. Клуб внимательно следит за ситуацией, понимая, что внутренние конфликты могут повлиять на атмосферу в команде.

Игроку предстоит решить, сможет ли он смириться с конкуренцией или её последствия станут проблемой для "Барселоны", которая нуждается в единстве для дальнейших успехов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Барселона
Проголосовало 34 человек

