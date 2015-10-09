"Барселона" устроила разгром на новом "Камп Ноу" и догнала "Реал"

В 13-м туре Ла Лиги состоялось яркое противостояние между "Барселоной" и "Атлетиком" из Бильбао, сообщают Vesti.kz.

Матч впервые прошёл на обновленном "Камп Ноу". Хозяева оказались намного сильнее и уверенно выиграли со счётом 4:0.

Уже на четвертой минуте Роберт Левандовски открыл счёт, а в компенсированное к первому тайму время Ферран Торрес закрепил преимущество каталонцев.

В начале второй половины Фермин Лопес Мартин довёл счёт до 3:0, а под занавес матча Торрес забил второй гол и оформил дубль.

После 13 туров "Барселона" набрала 31 очко и догнала "Реал" по этому показателю. "Атлетик" же с 17 баллами занимает восьмое место.