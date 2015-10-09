Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Барселона" устроила разгром на новом "Камп Ноу" и догнала "Реал"

В 13-м туре Ла Лиги состоялось яркое противостояние между "Барселоной" и "Атлетиком" из Бильбао, сообщают Vesti.kz.

Матч впервые прошёл на обновленном "Камп Ноу". Хозяева оказались намного сильнее и уверенно выиграли со счётом 4:0.

Уже на четвертой минуте Роберт Левандовски открыл счёт, а в компенсированное к первому тайму время Ферран Торрес закрепил преимущество каталонцев.

В начале второй половины Фермин Лопес Мартин довёл счёт до 3:0, а под занавес матча Торрес забил второй гол и оформил дубль.

После 13 туров "Барселона" набрала 31 очко и догнала "Реал" по этому показателю. "Атлетик" же с 17 баллами занимает восьмое место.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
11 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
12 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
13 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
14 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
15 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
16 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
17 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
18 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

