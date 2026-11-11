Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает возможность продажи миноритарной доли клуба финансовым инвесторам в рамках плана по реструктуризации и повышению финансовой ликвидности, ппередают Vesti.kz.

Кто может стать совладельцем "Реала"?

По информации The Touchline, потенциальным покупателем небольшой доли клуба может стать французский миллиардер Бернар Арно. При этом Перес пока публично не раскрывал подробности своей инициативы и официально не объявлял о намерении привлечь инвесторов.

План также предусматривает подготовку легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля к возможному занятию поста президента "Реала" в будущем.

Положение "Реала" в чемпионате Испании

На данный момент мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. После 12 туров "Реал" набрал на три очка меньше, чем лидирующая "Барселона".

После 4 игр общего этапа Лиги чемпионов "королевский клуб" набрал максимум - 12 баллов. На данный момент испанский гранд под руководством Жозе Моуринью располагается на втором месте в таблице главного еврокубка, уступая французскому "Пари Сен-Жермен" по дополнительным показателям.

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