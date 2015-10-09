Испания
Сегодня 17:03
 

Флик запускает чистку в "Барселоне": названы кандидаты на выход

Ханси Флик. ©Depositphotos/Musiu0

Пока медиа обсуждают перестройку в "Реале", масштабная чистка готовится и в "Барселоне", передают Vesti.kz.

По информации Bild, главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик уже передал руководству список игроков, которые должны покинуть команду.

Главные тезисы:

• Маркус Рэшфорд на выход. Клуб решил не активировать опцию выкупа форварда у "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро. Даже статистика (10+10 по голам и пасам) не убедила тренера. Флик разочарован отсутствием стабильности у англичанина и оставил его в запасе в ключевом матче ЛЧ против "Атлетико".

• Будущее Рональда Араухо под вопросом. Защитник окончательно потерял доверие: он не попадает в старт даже при кадровых проблемах в обороне. Летом уругвайцу скорее всего будут искать новую команду.

• Регресс Марка Касадо. Игрок, ставший открытием прошлого сезона, превратился в глубокого запасного. Огромная конкуренция в центре поля лишила его перспектив в клубе. Сообщается, что Касадо сам настроен на уход ради игровой практики.

Итог: президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку получили чёткий сигнал — для обновления состава нужно сначала избавиться от тех, кто не оправдал ожиданий Флика.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

