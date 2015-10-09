Флик запускает чистку в "Барселоне": названы кандидаты на выход

Пока медиа обсуждают перестройку в "Реале", масштабная чистка готовится и в "Барселоне", передают Vesti.kz.

По информации Bild, главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик уже передал руководству список игроков, которые должны покинуть команду.

Главные тезисы:

• Маркус Рэшфорд на выход. Клуб решил не активировать опцию выкупа форварда у "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро. Даже статистика (10+10 по голам и пасам) не убедила тренера. Флик разочарован отсутствием стабильности у англичанина и оставил его в запасе в ключевом матче ЛЧ против "Атлетико".

• Будущее Рональда Араухо под вопросом. Защитник окончательно потерял доверие: он не попадает в старт даже при кадровых проблемах в обороне. Летом уругвайцу скорее всего будут искать новую команду.

• Регресс Марка Касадо. Игрок, ставший открытием прошлого сезона, превратился в глубокого запасного. Огромная конкуренция в центре поля лишила его перспектив в клубе. Сообщается, что Касадо сам настроен на уход ради игровой практики.

Итог: президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку получили чёткий сигнал — для обновления состава нужно сначала избавиться от тех, кто не оправдал ожиданий Флика.

