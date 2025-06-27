Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик окончательно отказался от 18-летнего полузащитника Ноа Дарвича, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Молодой немец, приобретенный в 2023 году у "Фрайбурга" за 2,5 миллиона евро, не сумел убедить тренера в своей готовности выступать на топ-уровне. Несмотря на статус капитана юношеской сборной Германии, Дарвич так и не дебютировал за первую команду каталонского клуба, играя за молодежный состав.

Конкуренция и жесткий отбор

Флик дал понять: в его команде нет места для игроков, не готовых приносить результат уже сейчас. При жесткой конкуренции в центре поля (с участием Френки Де Йонга, Педри, Дани Ольмо, Гави и других) тренер не видит смысла держать футболиста, который не входит даже в ближайшую ротацию. Первоначальная идея просмотреть Дарвича на предсезонке была отменена.

Переход в Бундеслигу

Дарвич уже договорился о переходе в "Штутгарт", где рассчитывает получить стабильную игровую практику. Сам футболист попросил о трансфере, а "Барселона" не стала возражать. Клуб признает, что не каждая инвестиция в молодежь оправдывается, и готов расставаться с игроками, не проходящими отбор.