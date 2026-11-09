"Барселона" пока не готова доверять Брайану Фариньясу место в стартовом составе на важные матчи после его выступления против мадридского "Атлетико" в рамках 12-го тура Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Воспитанник каталонского клуба вышел с первых минут, но был заменён в перерыве. По данным El Nacional, Ханс-Дитер Флик остался недоволен его игрой и решил выпустить на второй тайм Френки де Йонга на фланг.

Флик остался недоволен игрой Фариньяса

Одной из главных проблем стала игра против Алекса Баэны, который создавал слишком много опасных моментов на фланге молодого защитника.

От крайнего защитника Флик ожидает не только надёжности в обороне, но и активного участия в атаках, помощи при розыгрыше мяча и быстрых решений под давлением. В матче с "Атлетико" Фариньяс не справился с этими задачами.





Фариньясу предстоит набраться опыта

Отмечается, что воспитаннику "Барселоны" необходимо продолжать получать игровое время в матчах, которые позволят ему прогрессировать. Выходы на замену могут помочь ему постепенно адаптироваться к требованиям позиции.

Чтобы вновь претендовать на место в стартовом составе в важных встречах, Фариньясу нужно прибавить в надёжности при игре в обороне и эффективнее помогать команде при выходе из защиты.

Напомним, что матч в Мадриде завершился со счётом 2:1 в пользу "Барселоны". "Сине-гранатовые" с 33 очками лидируют в турнирной таблице, а "матрасники" с 28 очками занимают третье место.

В следующем туре "Атлетико" сыграет на выезде с "Хетафе", а "Барселона" примет "Вильярреал". Оба матча пройдут 22 ноября.