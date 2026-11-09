Испанский полузащитник каталонской "Барселоны" Эбрима Тункара, имеющий гамбийское происхождение, привлёк внимание сразу нескольких клубов английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Клубы АПЛ охотятся за талантом "Барселоны"

По информации инсайдера Экрема Конура, интерес к 16-летнему футболисту проявляют "Астон Вилла", "Брайтон" и "Ньюкасл". Представители английских клубов пытаются убедить молодого полузащитника продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Однако главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик выступает против ухода игрока. Немецкий специалист рассчитывает, что Тункара продолжит развиваться в системе "Барселоны" и со временем сможет закрепиться в основной команде.

Контракт Тункары с "Барселоной"

Действующее соглашение 16-летнего полузащитника с каталонским клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным источника, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

Ранее "Ливерпуль" принял решение по трансферу лидера "Барселоны" за 55 миллионов.

Добавим также, что ПСЖ решил купить ещё одну звезду "Барселону": каталонский клуб может его отпустить.

Нападающий ПСЖ решил продолжить карьеру в "Барселоне"