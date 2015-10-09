Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Флик рассказал о состоянии Араухо: он столкнулся с психологическими проблемами

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние центрального защитника Рональда Араухо, недавно вернувшегося в состав команды, сообщают Vesti.kz.

В конце декабря 26-летний уругваец снова приступил к тренировкам после паузы, связанной с психологическими трудностями. После удаления Араухо в первом тайме матча Лиги чемпионов с "Челси" (0:3) 25 ноября клуб предоставил ему время на восстановление ментального здоровья.

"Все зависит от Рональда. Физически он готов не на все сто, но чувствует себя хорошо. Ему самому нужно решить, насколько быстро он хочет восстановиться. Я вижу, что поддержка команды просто на фантастическом времени. Он взял столько времени, сколько ему было нужно, и находится на правильном пути", — сказал Флик на пресс-конференции.

В текущем сезоне Ла Лиги Араухо провел 11 матчей в которых забил два гола.

Тревожные сигналы из "Барселоны": что происходит с их защитником?

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
13 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
14 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 января 01:00   •   не начат
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Эспаньол
Ничья
Барселона
Проголосовало 31 человек

