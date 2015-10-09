Флик "похоронил" талант "Барселоны" и готов отдать его "Челси"

Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо всерьёз рассматривает уход в зимнее трансферное окно. Главный тренер Ханси Флик лишил игрока места в ротации, и английский "Челси" уже проявил серьёзный интерес к его подписанию, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Статус Касадо в "Барселоне" резко ухудшился

В прошлом сезоне Касадо стал одним из самых ярких открытий, уверенно поднимаясь к первой команде. Однако с назначением Ханси Флика его роль сократилась до минимума. Футболист практически не получает игрового времени, и ситуация не имеет признаков улучшения.

В окружении полузащитника признают: если Касадо не будет играть, его развитие остановится. Внутри клуба его ценят как продукт Ла Масии, но в системе первой команды он оказался глубоко внизу.

"Челси" готов начать переговоры уже в январе

Одним из самых активных претендентов стал "Челси". В Лондоне считают, что Касадо отлично вписывается в стратегию клуба — молодые игроки с высоким потенциалом. По информации из Англии, "синие" уже сообщили окружению футболиста о готовности обсудить трансфер зимой.

Английский клуб видит в Касадо перспективное усиление центра поля: ему готовы предоставить условия и минуты, которых он сейчас не получает в "Барселоне".

Зимний переход становится наиболее вероятным

Несмотря на хорошее отношение к игроку внутри клуба, его положение при Флике выглядит безвыходным. Тренер не даёт ему стабильной практики, и в ближайшее время это не изменится. Поэтому и футболист, и его окружение считают уход в январе оптимальным вариантом для продолжения карьеры.

