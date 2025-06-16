Полузащитник Ориоль Ромеу не входит в планы главного тренера "Барселоны" Ханси Флика и спортивного директора клуба Деку. Каталонский клуб рассматривает варианты его ухода в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Жирона" снова в игре за полузащитника

По данным Don Balon, основным претендентом на игрока считается "Жирона", где он уже выступал в минувшем сезоне на правах аренды.

Ранее Ромеу был подписан "Барселоной" как замена Серхио Бускетсу, но за сезон под руководством предыдущего тренера Хави не смог закрепиться в составе. В Ла Лиге он провел 25 матчей, не отметившись результативными действиями. Летом 2024 года футболист отправился в аренду в "Жирону", где получил больше игрового времени. Сейчас стороны могут вновь договориться об аренде или трансфере.





Контракт до 2026 года, но возможен новый уход

Нынешний наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку не рассчитывают на Ромеу в сезоне-2025/26. Игроку 33 года, и он находится в поисках команды, где сможет стабильно играть. У него остается один год по контракту с "Барселоной", и рассматривается вариант новой аренды до истечения срока соглашения.

В ближайшее время ожидается встреча агента футболиста с представителями "Барселоны", на которой будет обсуждено будущее игрока. Помимо Ромеу, "Барселона" также уже определилась с будущим Клемана Лангле (расторжение контракта, переход в "Атлетико") и Алехандро Валье (трансфер в "Комо").