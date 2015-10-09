Флик одобрил трансфер нового вингера вместо Рафиньи

"Барселона" определила 23-летнего левого вингера "Депортиво" Еремая Эрнандеса как приоритетную долгосрочную альтернативу Рафинье на случай продажи бразильца, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик одобрил этот трансфер из-за дриблинга игрока и его умения смещаться в центр.

Главные детали потенциальной сделки:

• Фактор Педри. Оба футболиста являются уроженцами Канарских островов и имеют схожий игровой профиль, что должно ускорить адаптацию новичка.

• Твердая позиция "Депортиво". Клуб из Ла-Коруньи после выхода в Ла Лигу продлил контракт с игроком до 2030 года и значительно увеличил сумму отступных.

• Финансовый вопрос. "Депортиво" уже отклонял предложения в районе 30 миллионов евро и готов начать переговоры только в том случае, если Еремай сам попросит о трансфере.

"Барселона" начнет активные действия только после того, как оформит прибыльную продажу Рафиньи.

Еремай в минувшем сезоне провёл 39 матчей, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

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