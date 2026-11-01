Молодой полузащитник "Барселоны" Эбрима Тункара так и не получил игрового времени в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (6:1), передают Vesti.kz.

Флик не выпустил таланта "Барселоны"

Каталонцы практически решили исход встречи ещё в первом тайме, завершив его со счётом 4:0. Несмотря на крупное преимущество, главный тренер Ханси Флик не предоставил Тункаре возможность дебютировать за основную команду.

Молодой футболист впервые попал в заявку "Барселоны" на официальный матч, однако провёл всю встречу на скамейке запасных.

При этом из-за кадровых проблем Флик был вынужден использовать Френки де Йонга в центре обороны, а Брайана Фариньяса - на правом фланге защиты.

Почему Тункара остался в запасе?

Полузащитник недавно восстановился после травмы и уже получал игровую практику за "Барселону Атлетик".

Перед матчем Флик отмечал, что футболист постепенно возвращается в форму, и не исключал его появления на поле, заявив: "Всё может случиться".

Тем не менее дебют Тункары не состоялся. При этом его отсутствие на поле необязательно свидетельствует о потере доверия со стороны тренера.

Что дальше?

Впереди у "Барселоны" два непростых матча: 3 ноября против "Астон Виллы" и 8 ноября против мадридского "Атлетико".

На фоне напряжённого календаря и кадровых проблем Тункара продолжит ждать возможности дебютировать за основную команду.

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