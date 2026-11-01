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Флик не дал шанса одному из главных талантов "Барселоны"

Ханси Флик. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Молодой полузащитник "Барселоны" Эбрима Тункара так и не получил игрового времени в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (6:1), передают Vesti.kz.

Флик не выпустил таланта "Барселоны"

Каталонцы практически решили исход встречи ещё в первом тайме, завершив его со счётом 4:0. Несмотря на крупное преимущество, главный тренер Ханси Флик не предоставил Тункаре возможность дебютировать за основную команду.

Молодой футболист впервые попал в заявку "Барселоны" на официальный матч, однако провёл всю встречу на скамейке запасных.

При этом из-за кадровых проблем Флик был вынужден использовать Френки де Йонга в центре обороны, а Брайана Фариньяса - на правом фланге защиты.

Почему Тункара остался в запасе?

Полузащитник недавно восстановился после травмы и уже получал игровую практику за "Барселону Атлетик".

Перед матчем Флик отмечал, что футболист постепенно возвращается в форму, и не исключал его появления на поле, заявив: "Всё может случиться".

Тем не менее дебют Тункары не состоялся. При этом его отсутствие на поле необязательно свидетельствует о потере доверия со стороны тренера.

Что дальше?

Впереди у "Барселоны" два непростых матча: 3 ноября против "Астон Виллы" и 8 ноября против мадридского "Атлетико".

На фоне напряжённого календаря и кадровых проблем Тункара продолжит ждать возможности дебютировать за основную команду.

"Барселона" забила шесть голов и вернулась на первое место в Ла Лиге

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
8 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
12 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
13 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
14 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
15 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
16 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
17 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
18 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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