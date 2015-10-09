Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Флик исключил кандидата на "Золотой мяч" из основы "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик готовится к серьёзным перестановкам в составе каталонской команды после паузы на матчи сборных, передают Vesti.kz.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик готовится к серьёзным перестановкам в составе каталонской команды после паузы на матчи сборных, передают Vesti.kz.

Новичок "Барселоны" сместит лидера в атаке?

По информации Don Balon, немецкий специалист намерен оставить в запасе сразу двух звёзд — Рафинью Диаса и Маркуса Рашфорда — и дать шанс 19-летнему шведу Руни Бардагжи в матче 4-го тура Ла Лиги против "Валенсии".

Звёзды "Барселоны" не готовы к матчам Ла Лиги

Флик обеспокоен усталостью лидеров: Рафинья провёл много минут за сборную Бразилии, в том числе на выезде в Ла-Пасе (Боливия), а Рашфорд, хоть и вернулся в хорошем физическом состоянии, всё ещё не сумел адаптироваться к игре "сине-гранатовых" и не убедил тренера в готовности выходить в старте.

В "Барселоне" нашли "нового Иньесту"

На этом фоне Флик решил рискнуть и испытать Бардагжи, который на тренировках впечатлил штаб своей техникой и нестандартным стилем. В отличие от скоростных Рафиньи и Рашфорда или техничного Ламина Ямаля, швед действует медленнее, но отличается филигранным ударом, умением обыгрывать в ограниченном пространстве и отлично взаимодействует с партнёрами. Некоторые в клубе уже сравнивают его с легендарным Андресом Иньестой.

Если Бардагжи выйдет в старте против "Валенсии", это станет первым громким сигналом, что Флик действительно рассчитывает на молодого шведа и готов ради него временно отказаться от своих звёзд - отметим, что Рафинья в этом сезоне считается одним из главных претендентов на "Золотой мяч".

Напомним, шведский вингер перебрался в каталонский клуб минувшим летом, перейдя из датского "Копенгагена" за 2,5 миллиона евро.

